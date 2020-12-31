Синоптики рассказали, когда в Москву вернется «русская зима»

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Морозная погода в Москве вернется к Рождеству. Об этом в четверг, 31 декабря, сообщили в центре погоды «Фобос».

По данным синоптиков, в ночь на 1 января показания термометров будут колебаться в пределах от нуля до минус одного градуса. Последующие прогнозы обещают москвичам возвращение русской зимы. В середине следующей недели пройдет небольшой снег. Температура воздуха составит до минус пяти градусов.

Синоптики отметили, что в Рождество в столице ожидается до десяти градусов мороза, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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