«Дежурный по стране»: Лукашенко рассказал, как проведет Новый год

Фото: president.gov.by / Пресс-служба президента Республики Беларусь

Президент Белоруссии Александр Лукашенкорассказал, как проведет Новый год. Он назвал себя «дежурным по стране».

— Когда все пьют, а на Новый год все пьют, хоть один человек, ответственный за страну, дежурный по стране, должен быть трезвым. Мне просто: я человек непьющий, — цитирует Лукашенко Telegram-канал Sputnik Беларусь.

Он подчеркнул, что в праздничные дни всегда находится на посту.

Ранее Лукашенко заявил, что Всебелорусское народное собрание не вправе менять какие-либо конституционные нормы страны и не станет этого делать.

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