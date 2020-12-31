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«Дежурный по стране»: Лукашенко рассказал, как проведет Новый год
Фото: president.gov.by / Пресс-служба президента Республики Беларусь

«Дежурный по стране»: Лукашенко рассказал, как проведет Новый год

Кирилл Николаев

В мире

Президент Белоруссии Александр Лукашенкорассказал, как проведет Новый год. Он назвал себя «дежурным по стране».

— Когда все пьют, а на Новый год все пьют, хоть один человек, ответственный за страну, дежурный по стране, должен быть трезвым. Мне просто: я человек непьющий, — цитирует Лукашенко Telegram-канал Sputnik Беларусь.

Он подчеркнул, что в праздничные дни всегда находится на посту.

Ранее Лукашенко заявил, что Всебелорусское народное собрание не вправе менять какие-либо конституционные нормы страны и не станет этого делать.

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БелоруссияАлександр ЛукашенкоНовый год
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