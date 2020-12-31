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Более четырех тысяч поездов будут работать в столичном метро в новогоднюю ночь
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Более четырех тысяч поездов будут работать в столичном метро в новогоднюю ночь

Кирилл Николаев

Город

Более четырех тысяч поездов будут курсировать в Московском метрополитене в новогоднюю ночь. Об этом в четверг, 31 декабря, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Интервал движения поездов в новогоднюю ночь в среднем составит пять минут, а на Кольцевой линии — раз в три минуты. Всего с открытия 31 декабря до 5:00 1 января в метро проедет больше 14,6 тысячи составов.

Напомним, в канун Нового года московское метро, МЦК и МЦД будут работать всю ночь. Чтобы не допустить большого скопления пассажиров, в новогоднюю ночь с 31 на 1 января и в рождественскую ночь с 6 на 7 января 2021 года метро, МЦК и МЦД будут работать до самого утра без перерывов. Проезд в канун Нового года будет бесплатным.

Наземный транспорт в новогоднюю ночь также будет работать без перерывов. Москвичам будут доступны 179 регулярных маршрутов, 59 из которых станут круглосуточными, а 100 продолжат работу до 03:30.

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