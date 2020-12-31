Петр Бирюков принял участие в акции «Елка желаний»

Фото: Официальный сайт мэра Москвы (https://www.mos.ru/)

Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков принял участие в общероссийской благотворительной акции «Елка желаний». Он поздравил с наступающим Новым годом трех маленьких жителей столицы и передал им подарки, о которых они просили.

Замглавы города признался, что рад возможности присоединиться к этой акции и воплотить в жизнь мечты детей.

— Сегодня ребятам доставили подарки от моего имени и пригласили их на индивидуальные новогодние экскурсии по объектам городского хозяйства. Это уникальная возможность увидеть жизнь города изнутри и больше узнать о работе коммунальных служб, — отметил заммэра.

Так, 11-летний юный москвич Кирилл прокатился на оранжевом автомобиле ГБУ «Автомобильные дороги» во время уборки городских улиц. 7-летняя Полина в рамках исполнения своего желания сходит в Музей воды АО «Мосводоканал», где ей подробно расскажут, какое путешествие проходит вода от источника до квартир. Наконец, 14-летний Никита загадал посетить диспетчерскую АО «ОЭК». Там он сможет самостоятельно включить фонари и новогоднюю подсветку.

Экскурсии, на которые Петр Бирюков пригласил молодых горожан, для них проведут эксперты комплекса городского хозяйства. Они все покажут и расскажут ребятам в предстоящие новогодние праздники.

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