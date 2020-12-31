Эксперты предостерегли от покупки готовых салатов в магазинах

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Покупая салаты в магазинах, следует помнить, что в них могут содержаться нежелательные и опасные микроэлементы. Об этом заявили эксперты.

По словам председателя Санкт-Петербургского общественного объединения потребителей «Диалог» Вадима Рыжкова, в магазинных салатах могут встретиться патогенные бактерии, которые способны привести к отравлению и расстройству кишечника.

Нутрициолог, диетолог Наталья Круглова добавила, такие салаты также могут спровоцировать аллергическую реакцию и даже повышают риск развития рака.

Как отмечает председатель СПБ ООП «Общественный контроль» Всеволод Вишневецкий, главная угроза покупных салатов состоит в том, что обычно их попросту готовят с нарушением базовых правил. Это значительно сокращает срок годности продукции, но с прилавков ее не убирают, передает «Пятый канал».

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