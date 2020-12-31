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Народный календарь. Что можно и нельзя делать 1 января, чтобы весь год был хорошим
Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения

Народный календарь. Что можно и нельзя делать 1 января, чтобы весь год был хорошим

Василий Плиткин

Общество

Первого января православные христиане чтят память Вонифатия Римского, а также инока Киево-Печерского монастыря, преподобного Ильи Печерского. Считается, что он стал прототипом былинного героя Ильи Муромца.

Считается, то в первый день нового года нужно отдыхать, а не работать, иначе весь год будет тяжелым. Нельзя в этот день выносить мусор, чтобы не накликать на себя беду. Встречать Новый год нужно в обновках и с хорошим настроением, считается, что в этом случае год будет богатым на покупки.

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

Народный календарь. Что можно и нельзя делать 1 января, чтобы весь год был хорошим

Приметы погоды гласили, что если в эту ночь на небе ярко светят звезды, будет хороший урожай ягод. Лунная ночь на 1 января обещает богатый урожай бобовых. Если в этот день идет снег – уродится хлеб.

До христианства началом нового года считали день весеннего равноденствия. После крещения Руси и принятия Юлианского календаря летоисчисление стали вести с марта, или со дня святой Пасхи. В 1492 году Иван III своим указом перенес празднование с 1 марта на 1 сентября.

321 год назад в России решением Петра Первого был введен Юлианский календарь. 53 года назад на Центральном телевидении СССР впервые вышла программа «Время». Музыкальной темой заставки стала композиция Георгия Свиридова «Время, вперед!».

В этот день родились основатель современного олимпийского движения Пьер де Кубертен, Герой Советского Союза Иван Панфилов, писатели Джером Дэвид Сэлинджер и Даниил Гранин, хореограф Морис Бежар.

Именины отмечают Илья, Тимофей, Григорий.

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