Пассажира рейса Нижневартовск — Москва сняли с самолета за дебош

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Полицейские были вынуждены применить меры по отношению к пассажиру самолета из Нижневартовска в Москву. За хулиганское поведение его сняли с рейса и доставили в отделение полиции. Об этом сообщила пресс-служба управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

Инцидент произошел в четверг, 31 декабря. В дежурную часть транспортной полиции поступил сигнал, что на борту самолета сообщением Нижневартовск — Жуковский находится пассажир, чье поведение требует вмешательства сотрудников полиции.

Мужчина нецензурно выражался, грубил и проявлял неуважение к другим пассажирам.

Прибывшие по вызову полицейские сняли 46-летнего дебошира с рейса и доставили его в линейное подразделение. В отношении мужчины составили протокол об административном правонарушении по статье «Мелкое хулиганство», сообщило Агентство городских новостей «Москва».

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