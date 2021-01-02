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Рекордное количество заболевших COVID-19 за сутки зарегистрировали в Великобритании
Фото: twitter.com/BorisJohnson

Рекордное количество заболевших COVID-19 за сутки зарегистрировали в Великобритании

Ксения Монахова

В мире

Новый суточный максимум заболевших коронавирусом за сутки зарегистрировали в Великобритании. Об этом в субботу, 2 января, сообщили в министерстве здравоохранения страны.

Отмечается, что за 24 часа выявлено 57 725 инфицированных. Скончались от COVID-19 445 человек. Сутками ранее зафиксировали 53 285 заболевших и 613 случаев летального исхода.

С начала пандемии в Великобритании зарегистрировано 2 599 789 человек с COVID-19, скончалось 74 570 заболевших, передает РИА Новости.

Ранее Минздрав Великобритании заявил о новой разновидности COVID-19 на юге страны. Мутация была выявлена в середине декабря. В британском ведомстве сообщили, что новый SARS-CoV-2 распространяется быстрее обычного и стал доминирующим в Лондоне.

Этот штамм также обнаружили в Дании, Нидерландах и Австралии. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Великобритания начали сотрудничать по поводу нового варианта коронавируса. Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса в России отслеживает ситуацию с COVID-19 в Великобритании.

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