Более 1,6 тысячи участников новогодней вечеринки оштрафовали во Франции

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Более 1,6 тысячи участников массовой новогодней вечеринки в коммуне Льерон на западе Франции оштрафовали за участие в несанкционированном мероприятии и употребление наркотических средств. Об этом сообщил в субботу, 2 января, министр внутренних дел страны Жеральд Дарманен.

— К настоящему моменту жандармы зафиксировали 1225 нарушений, связанных с профилактикой COVID-19, и еще 420 различных нарушений, 225 из которых связаны с наркотиками. Изъято оборудование, несколько человек задержаны, — написал Дарманен в Twitter.

#Lieuron #raveparty Temps judiciaire /2

Les opérations se poursuivent.

Détails des saisies :

- une importante somme d'argent

-des produits stupéfiants,

- un 🚚,

- 16 enceintes son, 5 platines, 1 table de mixage, 1 platine lumière, 2 groupes électrogènes et 1 rampe d'éclairage pic.twitter.com/xpU750GV3T — Gendarmerie nationale (@Gendarmerie) January 2, 2021

Позже в МВД сообщили, что двух предполагаемых организаторов вечеринки задержали. 22-летние молодые люди ранее не привлекались к уголовной ответственности. У них изъяли крупную сумму денег и наркотики. Кроме них по обвинениям, связанным с наркотиками, были задержаны еще три человека.

Прокуратура начала расследование по 10 обвинениям. Согласно законам страны, нарушителям может грозить до 10 лет лишения свободы, передает ТАСС.

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