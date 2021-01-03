СК возбудил дело о гибели ребенка, которого загрызла собака в Подмосковье

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели школьника, которого загрызла собака в Ивантеевке. Об этом сообщается на сайте ГУ СК по Московской области.

В субботу, 2 января, вечером на территории частного дома в Ивантеевке было обнаружено тело 11-летнего ребенка с укушенными ранами тела. По данному факту следственный отдел по городу Пушкино выехал на место происшествия, позже было возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ.

По предварительной информации, мальчик вместе с родителями был в гостях у заводчиков собак. Когда взрослые были в доме, школьник гулял во дворе, где одна из собак напала на него и загрызла до смерти.

Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия, допросили свидетелей и назначили экспертизу.

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