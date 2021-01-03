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Один из первооткрывателей вируса Эбола сообщил о новой смертельной «болезни X»
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Один из первооткрывателей вируса Эбола сообщил о новой смертельной «болезни X»

Юлия Курганова

Здоровье

Ученый Жан-Жак Муембе-Тамфум, известный как один из первых обнаруживших вирус Эбола, предупредил о возможности появления новой смертельно опасной болезни.

Доктор сообщил, что у одной из его пациенток он выявил ранние симптомы геморрагической лихорадки. Но тесты на Эболу и прочие заболевания показали отрицательные результаты. Таким образом, женщина может быть «нулевым пациентом», первым заразившимся новым заболеванием. Данная болезнь, по словам специалиста, такая же заразная, как и коронавирус, а смертность при ней достигает от 50 до 90 процентов смертности Эболы, передает CNN.

Муембе-Тамфум отметил, что человечеству угрожает целый ряд неизвестных вирусов, и подчеркнул, что многие смертельные заболевания скрываются в тропических лесах Африки. Он добавил, что новые патогены, которые передаются от животных к человеку, еще обязательно появятся.

Отмечается, что существование «болезни Х» на данный момент является гипотезой. Специалисты ВОЗ считают, что в случае подтверждения опасений, новое заболевание может принести разрушительные последствия.

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