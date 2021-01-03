Тренер объяснила, как не набрать вес в новогодние праздники

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Тренер «Бегового сообщества» Вера Соснова дала советы о том, как не набрать вес в период новогодних праздников и сохранить форму. Об этом она рассказала в интервью RT.

По словам специалиста, нужно подходить к новогоднему периоду с головой и не забывать о физических нагрузках.

— Ведь калории будут поступать, а их расхода не будет, — уточнила тренер.

Она также добавила, что в это время необходимо помнить о таких упражнениях, как легкая пробежка, силовая тренировка, ОФП, ведь если калории придут в большом количестве, трудно будет вернуть прежнюю форму.

— Поэтому заранее подготовьтесь и выстройте баланс в тренировках и питании. Помните: праздничный прием пищи можно компенсировать правильной тренировкой, которая утилизирует лишние калории, — отметила эксперт.

Так, впоследствии будет проще отходить от праздников, заключила она.

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