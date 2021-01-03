Свыше четырех миллионов человек привились от COVID-19 в США

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Свыше четырех миллионов жителей США сделали прививку от коронавирусной инфекции. Об этом в воскресенье, 3 января, сообщили на сайте Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

Уточняется, что 4,2 миллиона человек в стране уже получили первую инъекцию двухкомпонентных вакцин от компаний Pfizer, BioNTech и Moderna. Большинство граждан привилось в Калифорнии (412 тысяч), Техасе (337 тысяч) и Флориде (246 тысяч), а меньше всего — в Вайоминге (7,5 тысячи) и округе Колумбия (15 тысяч).

Всего по территории государства распределено свыше 13 миллионов доз вакцин.

Ранее избранный президент США Джо Байден предрек обострение ситуации с COVID-19 в стране. По словам политика, жители Соединенных Штатов «продолжат заражаться и умирать» от последствий заболевания, вызванного ковидом, несмотря на стартовавшую в стране вакцинацию.

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