Движение поездов на Сокольнической линии метро восстановили после инцидента с пассажиром

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Движение поездов на Сокольнической линии столичного метрополитена вводится в график. Об этом в воскресенье, 3 января, сообщает Telegram-канал столичного департамента транспорта.

Ранее из-за человека на пути на станции «Красносельская» машинист одного из поездов применил экстренное торможение. Известно, что жителя оперативно подняли на платформу.

В ведомстве призвали пассажиров быть осторожнее и соблюдать правила пользования метро: не подходить к краю платформы и не спускаться на путь.

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