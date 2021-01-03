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Движение поездов на Сокольнической линии метро восстановили после инцидента с пассажиром
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Движение поездов на Сокольнической линии метро восстановили после инцидента с пассажиром

Юлия Ямпольская

Транспорт

Движение поездов на Сокольнической линии столичного метрополитена вводится в график. Об этом в воскресенье, 3 января, сообщает Telegram-канал столичного департамента транспорта.

Ранее из-за человека на пути на станции «Красносельская» машинист одного из поездов применил экстренное торможение. Известно, что жителя оперативно подняли на платформу.

В ведомстве призвали пассажиров быть осторожнее и соблюдать правила пользования метро: не подходить к краю платформы и не спускаться на путь.

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Метропоездвведены в график
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