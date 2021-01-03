«Маленький Санта»: Рудковская показала новогоднюю фотографию младшего сына

Фото: insragram.com/rudkovskayaofficial

Продюсер Яна Рудковская выложила в своем Instagram-аккаунте новогоднюю фотографию младшего сына. Она решила показать подписчикам, как ее младший сын проводит новогодние праздники.

На фото супруг Рудковской Евгений Плющенко держит в руках малыша на фоне наряженной елки. Мальчик одет в новогодние ползунки. На голову маленькому Арсению надели красный новогодний колпак, который ему оказался велик и сполз на глаза.

Подписчикам фотография показалась забавной, их умилил вид растерянного Арсения.

«Какая прелесть»; «Маленькое чудо, солнышко»; «Просто ангел, маленькое счастье»; «Маленький Санта», — написали восторженные поклонники.

Многим малыш в колпаке напомнил гномика, из-за чего его сразу стали сравнивать со вторым сыном Рудковской Сашей, которого родители часто называют Гном Гномычем.

«Такой гномик сладкий»; «Гном Гномыч — 2: Начало»; «А они похожи с братом!» — прокомментировали фанаты запись Рудковской.

Напомним, в октябре 2020 года у Евгения Плющенко и Яны Рудковской родился второй сын, которого звездная пара назвала Арсением.

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