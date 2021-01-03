Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
«Маленький Санта»: Рудковская показала новогоднюю фотографию младшего сына
Фото: insragram.com/rudkovskayaofficial

«Маленький Санта»: Рудковская показала новогоднюю фотографию младшего сына

Анастасия Волоснова

Звезды

Продюсер Яна Рудковская выложила в своем Instagram-аккаунте новогоднюю фотографию младшего сына. Она решила показать подписчикам, как ее младший сын проводит новогодние праздники.

На фото супруг Рудковской Евгений Плющенко держит в руках малыша на фоне наряженной елки. Мальчик одет в новогодние ползунки. На голову маленькому Арсению надели красный новогодний колпак, который ему оказался велик и сполз на глаза.

Подписчикам фотография показалась забавной, их умилил вид растерянного Арсения.

«Какая прелесть»; «Маленькое чудо, солнышко»; «Просто ангел, маленькое счастье»; «Маленький Санта», — написали восторженные поклонники.

Многим малыш в колпаке напомнил гномика, из-за чего его сразу стали сравнивать со вторым сыном Рудковской Сашей, которого родители часто называют Гном Гномычем.

«Такой гномик сладкий»; «Гном Гномыч — 2: Начало»; «А они похожи с братом!» — прокомментировали фанаты запись Рудковской.

Напомним, в октябре 2020 года у Евгения Плющенко и Яны Рудковской родился второй сын, которого звездная пара назвала Арсением.

Читайте также: «Мальчишеские нежности»: Тодоренко рассказала, как ее сын проявляет свою любовь

Евгений ПлющенкоЯна Рудковскаясын Плющенко
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Олег Сыров
Олег Сыров

Бес Мороз: странный дед из царства мертвых

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Наука-2021: от беспилотников до суперменов

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Экономика-2021: рост или падение

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Жаль, что забыть тебя не получится

Виталий Васильев
Виталий Васильев

Обмани меня, если сможешь

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Ипполит или Женя — не знаешь, кто хуже

Артем Чубар
Артем Чубар

Мат, мать его, неистребим

Все мнения
О проекте