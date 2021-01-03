Врачи рассказали, как провести новогодние праздники без вреда для здоровья

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Врачи рассказали, как провести новогодние праздники и не «сойти с ума» от скуки или излишней активности.

По мнению экспертов, 10 дней отдыха достаточно для того, чтобы вывести человека из психологического равновесия. Главное — не поддаваться в эти дни лени. Диванный отдых в течение 10 дней может негативно сказаться на психике человека, считают специалисты.

Из-за того что у человека отсутствуют внешние впечатления от прогулок, работы или общения с друзьями, он начинает впадать в апатию и становиться вялым.

— Это принято называть депрессией, но на самом деле это никакая не депрессия, а просто отсутствие внешних впечатлений, к коим привык человек, который любит, чтобы было много разноплановых событий. Человек, привыкший постоянно находиться в жестком графике, попадая в неструктурированное поле отдыха (если таковое не разграничить и не определить род занятий для каждого из дней), ощущает сильное снижение внутреннего эмоционального состояния, — рассказывает психолог Анетта Орлова.

Однако заполнять свой график ежедневными развлечениями тоже не стоит. Необходимо чередовать активный и спокойный отдых, рассказывает главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения столицы Андрей Тяжельников.

— Обязательно нужно посвятить последние 2–3 дня адаптации перед выходом на работу, — отметил эксперт.

По его мнению, единых правил для составления праздничного графика не существует. Людям, которые занимаются физическим трудом, рекомендуется несколько дней отдохнуть дома за просмотрами фильмов и уже потом открывать для себя активный отдых. Домоседам и работникам на удаленке специалист рекомендует выбираться на улицу и искать более подвижный отдых.

Нейропсихолог Юлия Пунина отметила, что во время праздников стоит выбирать отличные от повседневной жизни занятия. Это лучше поможет развеяться. Это могут быть поездки в новые места или новое хобби.

— Чем благополучнее и приятнее лично для вас проходят такие периоды отдыха, тем больше энергии и сил появляется у вас для решения новых профессиональных задач, — приводит РИА Новости слова специалиста.

Тяжельников также отметил, что при выборе физической активности стоит отдавать предпочтения уличному спорту. Свежий воздух во время зимних прогулок положительно влияет на организм и придает человеку бодрости.

Из-за пандемии коронавируса врач не советует россиянам выезжать в людные места. Лучше провести новогодние праздники на даче, где есть свежий воздух и возможности для проведения активного и полезного отдыха, а также игр с детьми.

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