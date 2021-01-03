Прощание с народным артистом РФ Кореневым пройдет в Москве 5 января

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Прощание с народным артистом РФ Владимиром Кореневым пройдет 5 января в столичном «Электротеатре Станиславский». Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что артист будет похоронен на Введенском кладбище в Москве.

— Прощание с Владимиром Борисовичем пройдет 5 января с 10:00 до 12:00 в театре. Проход будет свободный, — рассказали в театре.

Напомним, народный артист России скончался 2 января на 81-м году жизни.

СПРАВКА «ВМ»

Владимир Коренев родился в 1940 году в Севастополе. Он учился в ГИТИСе, на выпускном курсе сыграл роль в фильме «Человек-амфибия», которая прославила артиста.

Помимо этого, работал в Московском драматическом театре имени К. С. Станиславского, который сейчас носит название «Электротеатр Станиславский», и был ведущим актером труппы. На счету Владимира Коренева множество театральных работ, а также ролей в кино, среди которых «Дети Дон Кихота» и «Метод Лавровой».

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