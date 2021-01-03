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Просившие о помощи моряки с судна «Николай Солодчук» вернутся в Россию
Фото: pixabay.com

Просившие о помощи моряки с судна «Николай Солодчук» вернутся в Россию

Кирилл Николаев

Общество

Моряки с российского судна «Николай Солодчук» в порту Намибии, которые просили о помощи в погашении долгов по зарплате и репатриации, начали получать деньги и вернутся в Россию. Об этом в воскресенье, 3 января, сообщил председатель Дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков (РПСМ) Николай Суханов.

По его словам, шесть из десяти моряков уже вылетели в Россию. Пятерым морякам зарплата выплачена полностью, а шестому еще перечисляют. Остальные члены экипажа остались на борту для организации выгрузки груза. Они вылетят в Россию после 6 января, сообщает РИА Новости.

Напомним, осенью 2020 года Суханов заявил о том, что моряки судна «Николай Солодчук» просят помощи в репатриации и выплате долгов по зарплате в размере 20 миллионов рублей. Экипаж рассказывал, что не получал деньги год. Следователи начали проверку. Позже экипажу начали гасить долги по зарплате, выплатили 3,5 миллиона рублей.

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