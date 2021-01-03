Более 640 пациентов с COVID-19 лечатся в Филатовской больнице

Фото: Александр Кочубей, «Вечерняя Москва»

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В Филатовской больнице на лечении находятся 645 пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом в воскресенье, 3 января, сообщил главный врач медицинского учреждения Валерий Вечорко на своей странице в социальной сети Facebook.

По его словам, всего в Филатовской больнице лечатся 1292 пациента. На аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ) находятся 53 человека. За сутки в больницу поступило 168 пациентов, 196 человек выписаны.

Фото: facebook.com / Валерий Вечорко

Кроме того, в Московском клиническом центре инфекционных болезней «Вороновское» от коронавирусной инфекции лечатся 427 человек. На ИВЛ находятся 15 пациентов. За сутки в медицинское учреждение поступили 30 пациентов, а 35 человек выписаны.

В инфекционной больнице №2 в Москве находятся 703 пациента, у 411 подтвержден коронавирус.

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