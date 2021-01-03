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Стало известно о состоянии госпитализированного с COVID-19 Бориса Грачевского
Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Стало известно о состоянии госпитализированного с COVID-19 Бориса Грачевского

Кирилл Николаев

Общество

Госпитализированный с коронавирусной инфекцией художественный руководитель юмористического киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский чувствует себя хорошо, однако о выписке говорить пока рано. Об этом в воскресенье, 3 января, сообщил его друг Владимир Долинский.

— Он сказал мне, что сегодня он первый раз сидел уже в постели. Вроде как он идет на поправку. Это дело не одного и не двух дней, но он очень сильный человек, — цитирует Долинского РИА Новости.

О своем заражении ковидом режиссер сообщил 21 декабря. Тогда он сказал, что лечится дома и идет на поправку. Однако 27 декабря стало известно, что Грачевского госпитализировали из-за ухудшения самочувствия.

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