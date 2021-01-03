Эпимедиолог раскрыла опасность новой мутации коронавируса
Новая мутация коронавирусной инфекции может быть опасна для детей и подростков до 19 лет. Об этом в своем Twitter-аккаунте сообщила старший преподаватель эпидемиологии Лондонского университета королевы Марии Дипти Гурдасани.
По ее словам, мутировавший вирус может с большей вероятностью спровоцировать симптомы в этой возрастной группе. Она считает, что эти данные свидетельствуют о том, что ситуация в Великобритании станет хуже. Она призвала власти страны к решительным действиям.
It's clear that although the situation is dire now, there is potential for it to get much worse & given the rises we're seeing in variant frequency in other regions, if we don't act now, not only with exponential rise continue, but the rate of rise will increase.— Deepti Gurdasani (@dgurdasani1) December 31, 2020
Гурдасани отметила, что преобладающий у детей новый штамм коронавируса может перекинуться на взрослых и приведет к большей заболеваемости и новым летальным исходам.
Ранее Минздрав Великобритании заявил о новой разновидности COVID-19 на юге страны. Мутация была выявлена в середине декабря. В британском ведомстве сообщили, что новый SARS-CoV-2 распространяется быстрее обычного и стал доминирующим в Лондоне.
Этот штамм также обнаружили в Дании, Нидерландах и Австралии. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Великобритания начали сотрудничать по поводу нового варианта коронавируса. Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса в России отслеживает ситуацию с COVID-19 в Великобритании.
Власти Великобритании 31 декабря ужесточили ограничения из-за коронавирусной инфекции на большей части территории Англии. Новые меры распространились на города Лестер, Ноттингем, Дерби, Сток-он-Трент и Манчестер
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