Эпимедиолог раскрыла опасность новой мутации коронавируса

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Новая мутация коронавирусной инфекции может быть опасна для детей и подростков до 19 лет. Об этом в своем Twitter-аккаунте сообщила старший преподаватель эпидемиологии Лондонского университета королевы Марии Дипти Гурдасани.

По ее словам, мутировавший вирус может с большей вероятностью спровоцировать симптомы в этой возрастной группе. Она считает, что эти данные свидетельствуют о том, что ситуация в Великобритании станет хуже. Она призвала власти страны к решительным действиям.

It's clear that although the situation is dire now, there is potential for it to get much worse & given the rises we're seeing in variant frequency in other regions, if we don't act now, not only with exponential rise continue, but the rate of rise will increase. — Deepti Gurdasani (@dgurdasani1) December 31, 2020

Гурдасани отметила, что преобладающий у детей новый штамм коронавируса может перекинуться на взрослых и приведет к большей заболеваемости и новым летальным исходам.

Ранее Минздрав Великобритании заявил о новой разновидности COVID-19 на юге страны. Мутация была выявлена в середине декабря. В британском ведомстве сообщили, что новый SARS-CoV-2 распространяется быстрее обычного и стал доминирующим в Лондоне.

Этот штамм также обнаружили в Дании, Нидерландах и Австралии. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Великобритания начали сотрудничать по поводу нового варианта коронавируса. Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса в России отслеживает ситуацию с COVID-19 в Великобритании.

Власти Великобритании 31 декабря ужесточили ограничения из-за коронавирусной инфекции на большей части территории Англии. Новые меры распространились на города Лестер, Ноттингем, Дерби, Сток-он-Трент и Манчестер

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