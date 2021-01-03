Власти ЮАР ведут переговоры с Россией по использованию вакцины от COVID-19

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Власти ЮАР ведут переговоры с рядом производителей вакцины от коронавирусной инфекции, в том числе с Россией, об использовании препарата в стране. Об этом в воскресенье, 3 января, сообщил министр здравоохранения ЮАР Звели Мхизе.

По его словам, в стране рассчитывают при помощи вакцинации достичь коллективный иммунитет минимум у 67 процентов населения. Вакцину будут применять поэтапно с февраля. Первыми ее получат наиболее уязвимые группы граждан.

Мхизе добавил, что власти ЮАР получили условия соглашения с различными производителями и ожидают конкретных предложений.

В ЮАР выявлено самое большое в Африке число случаев коронавируса — чуть менее 1,1 миллиона. За время пандемии выздоровели почти 900 тысяч человек, 29 175 пациентов умерли, сообщает РИА Новости.

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