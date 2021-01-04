Число умерших от коронавируса в мире превысило 1,84 миллиона человек

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Эксперты американского института имени Джонса Хопкинса подсчитали, что с начала пандемии коронавирусной инфекции количество зараженных в мире достигло 85 059 632 человек.

При этом скончались 1 841 077 пациентов с диагнозом COVID-19, а выздоровели 47 777 565.

Больше всего случаев инфицирования, по данным университета, выявлено в США (20 577 177), скончались 351 426 инфицированных. Второе место по числу заражений занимает Индия (10 323 965), где умерли 149 435 человек. Далее следует Бразилия, где заразились 7 716 405 граждан, из них умерли 196 018 пациентов.

При этом Россия, по подсчетам университета, занимает четвертое место по числу зафиксированных случаев инфицирования, сообщает ТАСС.

Ранее специалисты Всемирной организации здравоохранения подсчитали, что с начала пандемии коронавирусной инфекции в мире было выявлено 83 322 449 инфицированных. По данным ВОЗ, количество летальных исходов за сутки увеличилось на 12 502 — до 1 831 412 человек.

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