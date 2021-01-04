Столичные парки пригласили москвичей на рождественские онлайн-концерты и мастер-классы

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Парки Москвы организуют для жителей столицы трансляции концертов и мастер-классов в своих социальных сетях.

В музее-усадьбе «Кусково» 6 января в 15:00 на YouTube-канале проведут лекцию, посвященную фаянсовой фабрике «Алуминиа». Эксперты расскажут о старинных вазах и посуде, которая поступила в собрание из Оружейной палаты и Политехнического музея.

В школе юного археолога Бабушкинского парка проведут занятие, на котором расскажут об истории празднования Рождества и сыграют в традиционные рождественские игры. Трансляция начнется 6 января в 12:00.

Специалисты парка «Северное Тушино» 6 января в 12:00 покажут, как вырезать из бумаги рождественскую открытку — вытынанку. А в Таганском парке 7 января в 12:00 научат делать рождественского ангела. Позже в 15:00 в этом парке устроят праздничные колядки в рамках программы «Крещенский вечерок».

Музей-заповедник «Кузьминки-Люблино» 7 января в 16:00 покажет видеолекцию о церкви Влахернской иконы Божией Матери. Зрители узнают об истории и архитектуре храма.

Рождественский онлайн-концерт проведет парк «Фили» 7 января в 16:00. Для зрителей исполнят фольклорные песни группы «Ярилов зной», «Талица», музыкант Павел Фахртдинов и другие артисты.

В соцсетях Лианозовского парка 7 января в 18:00 покажут выступление артистов образцового эстрадного театра «Альт», сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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