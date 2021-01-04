Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Столичные парки пригласили москвичей на рождественские онлайн-концерты и мастер-классы
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Столичные парки пригласили москвичей на рождественские онлайн-концерты и мастер-классы

Анастасия Волоснова

Город

Парки Москвы организуют для жителей столицы трансляции концертов и мастер-классов в своих социальных сетях.

В музее-усадьбе «Кусково» 6 января в 15:00 на YouTube-канале проведут лекцию, посвященную фаянсовой фабрике «Алуминиа». Эксперты расскажут о старинных вазах и посуде, которая поступила в собрание из Оружейной палаты и Политехнического музея.

В школе юного археолога Бабушкинского парка проведут занятие, на котором расскажут об истории празднования Рождества и сыграют в традиционные рождественские игры. Трансляция начнется 6 января в 12:00.

Специалисты парка «Северное Тушино» 6 января в 12:00 покажут, как вырезать из бумаги рождественскую открытку — вытынанку. А в Таганском парке 7 января в 12:00 научат делать рождественского ангела. Позже в 15:00 в этом парке устроят праздничные колядки в рамках программы «Крещенский вечерок».

Музей-заповедник «Кузьминки-Люблино» 7 января в 16:00 покажет видеолекцию о церкви Влахернской иконы Божией Матери. Зрители узнают об истории и архитектуре храма.

Рождественский онлайн-концерт проведет парк «Фили» 7 января в 16:00. Для зрителей исполнят фольклорные песни группы «Ярилов зной», «Талица», музыкант Павел Фахртдинов и другие артисты.

В соцсетях Лианозовского парка 7 января в 18:00 покажут выступление артистов образцового эстрадного театра «Альт», сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Читайте также: Топ-10 мест в Москве, где можно сделать яркие новогодние фото

праздникразвлечениеРождество
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Пощады не будет: чем запомнился россиянам 2020 год

Олег Сыров
Олег Сыров

Бес Мороз: странный дед из царства мертвых

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Наука-2021: от беспилотников до суперменов

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Экономика-2021: рост или падение

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Жаль, что забыть тебя не получится

Виталий Васильев
Виталий Васильев

Обмани меня, если сможешь

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Ипполит или Женя — не знаешь, кто хуже

Все мнения
О проекте