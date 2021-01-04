Оливье, хлопушки и Дедушка Мороз в защитном костюме: как встретили Новый год в столичных обсерваторах

Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Встреча 2021 года некоторым жителям столицы совершенно точно запомнится на всю жизнь –– например, тем, кто находился в ночь на 1 января в московских обсервационных центрах. Рассказываем, как гости столичной обсервации отметили наступление Нового года.

В Москве продолжают функционировать обсервационные пространства на базе реабилитационных центров, подведомственных столичному департаменту труда и соцзащиты. Гости московской обсервации — люди с легким течением коронавирусной инфекции, у которых нет возможности самоизолироваться дома. Порядка 300 человек встретили новогодние праздники в закрытых пространствах обсервационных центров Москвы.

— Такой опыт точно не забудешь! Вот представьте себе. Ты лежишь на кровати, слушаешь речь президента, потом бой курантов. Загадал желание, немножко загрустил, как к тебе заходят Дед Мороз со Снегурочкой в защитных костюмах и поют горячо любимую многими песню «Новый год к нам мчится». Классно, что меня окружают люди с чувством юмора! –– поделился Леонид, гость обсервационного пространства в Научно-практическом реабилитационном центре на Абрамцевской.

Сотрудники московской обсервации сделали все возможное, чтобы в праздничную ночь гости были в хорошем настроении. Новогоднее меню включало в себя традиционный салат оливье, по телевизору транслировали «Иронию судьбы, или С легким паром!», защитные костюмы –– с рисунками на тему Нового года. В ночь с 31 декабря на 1 января из каждой палаты обсервационных центров Москвы доносились радостные голоса: гости общались, дистанционно играли в игры, говорили тосты и поздравляли друзей и близких по видеозвонкам.

— Считаю, что мы не имеем права грустить и жаловаться на жизнь! Да, коронавирус случился. Да, мы сейчас в обсервации. Но мы живы, мы практически здоровы и совсем скоро сможем обнимать родных и близких без страха их заразить. Каждое испытание дается нам для чего-то. Отношусь к своей ситуации с пониманием и невероятно благодарна коллективу центра за поддержку и теплоту, что они дарят нам не только в новогоднюю ночь, но и каждый день, –– рассказала Александра, гостья обсервационного пространства в Центре реабилитации инвалидов «Царицыно».

Обсервационные пространства Москвы продолжают заботиться о своих гостях и работают в штатном режиме: 24 часа, семь дней в неделю.

Читайте также: Врачи рассказали, как провести новогодние праздники без вреда для здоровья