Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
«Меня не следует отвлекать»: Петросян вернулся на сцену после длительного перерыва
Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

«Меня не следует отвлекать»: Петросян вернулся на сцену после длительного перерыва

Анастасия Волоснова

Звезды

Евгений Петросян выложил в своем Instagram-аккаунте пост, в котором рассказал о своем первом сольном концерте за последние 10 месяцев.

Из-за пандемии коронавируса Петросян не выступал почти год. Юморист соблюдал антиковидные меры, поэтому только на днях решил выйти на сцену, выступив с сольным концертом в Москве.

— Вчера. Перед моим сольным концертом. Первым за десять минувших месяцев. Люблю быть готовым минут за 5–10, посидеть, сосредоточиться. В эти минуты меня не следует отвлекать, разве что вот это: подошли сфотографировать, — написал в посте Евгений Петросян.

Юморист выложил фотографию, которую сделали для него перед выступлением. Для концерта Петросян выбрал стильный образ. На снимке он предстал в костюме песочного цвета в клетку, с бабочкой и ботинками в тон одежды.

Подписчиков обрадовала новость о возвращении юмориста на сцену и восхитил его концертный наряд.

«Здесь мы вас видим шикарным господином! У вас свой кутюрье?»; «Вы прямо расцветаете день ото дня, как весенняя роза»; «Как денди лондонский одет»; «Шик и блеск! Костюм вам к лицу»; «Какой вы стильный и шикарный мужчина!» — написали фанаты комплименты в комментариях.

Читайте также: «Корпоративов нет»: звезда «Уральских пельменей» рассказал о новой «работе»

возвращение на сценуИнстаграмЕвгений Петросян
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Пощады не будет: чем запомнился россиянам 2020 год

Олег Сыров
Олег Сыров

Бес Мороз: странный дед из царства мертвых

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Наука-2021: от беспилотников до суперменов

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Экономика-2021: рост или падение

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Жаль, что забыть тебя не получится

Виталий Васильев
Виталий Васильев

Обмани меня, если сможешь

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Ипполит или Женя — не знаешь, кто хуже

Все мнения
О проекте