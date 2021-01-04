«Меня не следует отвлекать»: Петросян вернулся на сцену после длительного перерыва

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Евгений Петросян выложил в своем Instagram-аккаунте пост, в котором рассказал о своем первом сольном концерте за последние 10 месяцев.

Из-за пандемии коронавируса Петросян не выступал почти год. Юморист соблюдал антиковидные меры, поэтому только на днях решил выйти на сцену, выступив с сольным концертом в Москве.

— Вчера. Перед моим сольным концертом. Первым за десять минувших месяцев. Люблю быть готовым минут за 5–10, посидеть, сосредоточиться. В эти минуты меня не следует отвлекать, разве что вот это: подошли сфотографировать, — написал в посте Евгений Петросян.

Юморист выложил фотографию, которую сделали для него перед выступлением. Для концерта Петросян выбрал стильный образ. На снимке он предстал в костюме песочного цвета в клетку, с бабочкой и ботинками в тон одежды.

Подписчиков обрадовала новость о возвращении юмориста на сцену и восхитил его концертный наряд.

«Здесь мы вас видим шикарным господином! У вас свой кутюрье?»; «Вы прямо расцветаете день ото дня, как весенняя роза»; «Как денди лондонский одет»; «Шик и блеск! Костюм вам к лицу»; «Какой вы стильный и шикарный мужчина!» — написали фанаты комплименты в комментариях.

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