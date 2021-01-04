Дмитрий Чернышенко заявил, что служба единого номера 122 работает без сбоев

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Служба единого номера 122 работает без сбоев во всех регионах России в новогодние праздники. Об этом в понедельник, 4 января, заявил вице-премьер Российской Федерации Дмитрий Чернышенко.

По его словам, служба 122 выдерживает нагрузку во всех регионах страны в праздничные дни. Среднее время ожидания ответа оператора составляет менее минуты в 80 регионах страны, а в пяти субъектах — до двух минут, сообщает ТАСС.

Чернышенко добавил, что мониторинг работы единого номера не прекращается и в период новогодних каникул.

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