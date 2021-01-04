Россияне владеют более 6,5 миллиона единиц зарегистрированного оружия

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На руках у россиян находится более 6,5 миллиона единиц зарегистрированного оружия. Об этом рассказала пресс-служба Росгвардии.

В 2019 году данный показатель составлял 6,6 миллиона единиц. За год порядка 100 тысяч лицензий на использование оружия прекратили свое действие.

В Москве за неправомерное использование изъяли около 4,5 тысячи единиц оружия, добавили в пресс-службе столичной Росгвардии. Добровольно было сдано 7 тысяч единиц оружия.

— По итогам года подразделениями лицензионно-разрешительной работы проведено более 124 тысяч проверок обеспечения сохранности оружия и свыше 1,5 тысячи проверок соблюдения законодательства в области оборота оружия в частных охранных организациях, — приводит ТАСС сообщение пресс-службы.

Среди привлеченных к ответственности зафиксировано более 7,5 тысячи человек и свыше 100 должностных и юридических лиц, уточнили в ведомстве.

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