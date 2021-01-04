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МВД Украины: Аудиозаписи по делу Шеремета не повлияют на статус обвиняемых в убийстве
Фото: pixabay.com

МВД Украины: Аудиозаписи по делу Шеремета не повлияют на статус обвиняемых в убийстве

Кирилл Николаев

Происшествия

Обнародованные аудиозаписи о якобы причастности белорусских спецслужб к убийству журналиста Павла Шеремета не повлияют на статус обвиняемых в убийстве. Об этом в понедельник, 4 января, заявил заместитель главы МВД Украины Антон Геращенко.

По его словам, обвиняемые проходят по делу как исполнители преступления, а белорусские записи касаются возможных заказчиков, сообщает РИА Новости.

Ранее Национальная полиция Украины заявила о получении записей и документов, датированных 2012 годом. На них якобы обсуждается убийство Шеремета.

Шеремет был убит в 2016 году в Киеве в результате взрыва автомобиля. Журналист был сотрудником российского телевидения, а последние пять лет жил и работал в Киеве.

Подозреваемых в убийстве Шеремета задержали лишь в конце 2019 года. По версии следствия, к подрыву автомобиля причастны пять человек. На данный момент задержаны только трое из них: Яна Дугарь, Юлия Кузьменко и Андрей Антоненко.

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