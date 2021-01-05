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Диетолог Елена Соломатина перечислила неожиданные свойства граната
/ Фото: pixabay.com

Диетолог Елена Соломатина перечислила неожиданные свойства граната

Юлия Ямпольская

Здоровье

Гранат оказывает серьезное противовоспалительное и противоопухолевое действие, укрепляет иммунитет, а также может предотвратить раннее развитие слабоумия. Об этом сообщила врач-диетолог Елена Соломатина.

По ее словам, гранат содержит много антиоксидантов и кислот, обладающих очень ярко выраженным свойством, которое помогает снимать воспаление.

— Гранат предотвращает разрушение клеток сердечно-сосудистой системы, помогает улучшить ее состояние и избежать таких серьезных заболеваний, как инфаркт, инсульт. Способствует понижению уровня холестерина в крови, — рассказала специалист.

Она также добавила, что гранат стоит употреблять каждый день, чтобы его полезные свойства работали. Порции не должны быть большими, достаточно 30 граммов гранатового сока или четверти плода граната, подчеркнула врач.

— Органические кислоты могут раздражать ЖКТ и вызвать обострение, если у кого-то уже есть определенные проблемы. Также гранат может негативно воздействовать на эмаль зубов, — цитирует диетолога радио Sputnik.

При покупке гранатов надо выбирать спелые фрукты. Необходимо, чтобы их хвостик в виде «короны» был сухим, без следов плесени. Не стоит брать перележавшие плоды, кожура которых покрылась черными пятнышками, заключила Соломатина.

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