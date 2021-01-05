Назван продукт, способный быстро снизить уровень сахара в крови

Фото: pexels.com / PhotoMIX Company

Употребление нута способствует быстрому снижению сахара в крови. Об этом во вторник, 5 января, сообщает Express со ссылкой на специалистов.

Эксперты уточнили, что такое свойство связано с тем, что в продукте содержится много белка и клетчатки. Последняя замедляет усвоение углеводов, из-за чего они медленнее расщепляются, поэтому глюкоза не успевает накапливаться.

Употребление одного блюда из нута в день значительно снизит уровень сахара в крови в течение шести недель. Специалисты рекомендовали заменить им блюдо из пшеницы.

Также эксперты отметили, что продукт помогает нормализовать уровень глюкозы за счет влияния на набор веса. При употреблении нута люди дольше не чувствуют голод.

Читайте также: Диетолог Елена Соломатина перечислила неожиданные свойства граната