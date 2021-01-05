Стоматолог перечислила продукты, которые влияют на цвет зубов

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Продукты, в которых содержится кислота и пигменты, сильнее всего влияют на цвет зубов. Об этом рассказала директор Института стоматологии имени Боровского Сеченовского университета Ирина Макеева.

По словам Макеевой, из-за высокого содержания данных компонентов изменить цвет зубов способны такие продукты, как черника, черная смородина, маринованная свекла, вишня или красное вино. На зубы могут повлиять специи и соусы, так как в них содержатся кислота и хромогены, уточнила специалист.

Она отметила, что регулярное употребление чая также может стать причиной потемневших зубов. Это происходит из-за наличия в напитке пигментов, кислот и танинов.

— Чистить зубы после каждого приема чая или кофе можно, но обычно достаточно сполоснуть рот или применить зубную пенку с ферментами. Особенно если вы хорошо почистили зубы утром. Но человека, который пьет очень много чая и кофе и не очень любит чистить зубы, стоматолог всегда узнает, — пояснила врач.

Макеева добавила, что повлиять на оттенок зубов могут газированные напитки, в которые добавляют красители, передает агентство городских новостей «Москва».

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