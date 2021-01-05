Церемония прощания с Владимиром Кореневым началась в Москве

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Церемония прощания с народным артистом РФ Владимиром Кореневым началась в «Электротеатре Станиславский». Об этом во вторник, 5 января, сообщает РИА Новости со ссылкой на учреждение.

Проститься с актером пришли родные, коллеги и поклонники.

Напомним, артист скончался на 81-м году жизни 2 января. Как сообщила его дочь, перед смертью он лежал в «красной зоне» с COVID-19.

СПРАВКА «ВМ»

Владимир Коренев родился в 1940 году в Севастополе. Он учился в ГИТИСе, на выпускном курсе сыграл роль в фильме «Человек-амфибия», которая прославила артиста.

Помимо этого, работал в Московском драматическом театре имени К. С. Станиславского, который сейчас носит название «Электротеатр Станиславский», и был ведущим актером труппы. На счету Владимира Коренева множество театральных работ, а также ролей в кино, среди которых «Дети Дон Кихота» и «Метод Лавровой».

Читайте также: Мэр Москвы выразил соболезнования родным и близким Владимира Коренева