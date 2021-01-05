Диетолог рассказала, кому опасно есть много солений

Фото: Валентин Звегинцев, «Вечерняя Москва»

Риск развития сердечно-сосудистых заболеваний увеличивает употребление солений из-за высокого содержания в них соли и натрия. Об этом рассказала главный внештатный специалист диетолог департамента здравоохранения столицы Антонина Стародубова.

По словам диетолога, употреблять соления стоит один–два раза в неделю.

— В настоящее время в результате проведенных крупномасштабных популяционных исследований доказана связь повышенного потребления натрия и соли с высоким риском развития сердечно-сосудистых заболеваний. Общее потребление соли с учетом хлеба, колбас, сыра и других продуктов промышленного выпуска не должно превышать пять граммов в сутки — одна чайная ложка, — объяснила Стародубова.

Врач отметила, что не рекомендуется употреблять соления и маринады людям, у которых присутствуют сердечно-сосудистые заболевания, болезни желудочно-кишечного тракта и почек. Из лечебного питания людей с хроническими заболеваниями продукты с высоким содержанием соли и натрия также должны быть удалены, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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