Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Диетолог рассказала, кому опасно есть много солений
Фото: Валентин Звегинцев, «Вечерняя Москва»

Диетолог рассказала, кому опасно есть много солений

Анастасия Волоснова

Здоровье

Риск развития сердечно-сосудистых заболеваний увеличивает употребление солений из-за высокого содержания в них соли и натрия. Об этом рассказала главный внештатный специалист диетолог департамента здравоохранения столицы Антонина Стародубова.

По словам диетолога, употреблять соления стоит один–два раза в неделю.

— В настоящее время в результате проведенных крупномасштабных популяционных исследований доказана связь повышенного потребления натрия и соли с высоким риском развития сердечно-сосудистых заболеваний. Общее потребление соли с учетом хлеба, колбас, сыра и других продуктов промышленного выпуска не должно превышать пять граммов в сутки — одна чайная ложка, — объяснила Стародубова.

Врач отметила, что не рекомендуется употреблять соления и маринады людям, у которых присутствуют сердечно-сосудистые заболевания, болезни желудочно-кишечного тракта и почек. Из лечебного питания людей с хроническими заболеваниями продукты с высоким содержанием соли и натрия также должны быть удалены, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Читайте также: Назван продукт, способный быстро снизить уровень сахара в крови

солениядиетологболезни сердца
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Пощады не будет: чем запомнился россиянам 2020 год

Олег Сыров
Олег Сыров

Бес Мороз: странный дед из царства мертвых

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Наука-2021: от беспилотников до суперменов

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Экономика-2021: рост или падение

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Жаль, что забыть тебя не получится

Виталий Васильев
Виталий Васильев

Обмани меня, если сможешь

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Ипполит или Женя — не знаешь, кто хуже

Все мнения
О проекте