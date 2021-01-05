Станцию столичного метро «Улица Строителей» украсят «колонны-галочки»

Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

Россия, Москва, улица Строителей Карта всех событий

Станцию Коммунарской линии Московского метрополитена «Улица Строителей» украсят «колонны-галочки». Об этом во вторник, 5 января, сообщил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.

— Это смелое современное решение, кроме того, явная отсылка к строительным креплениям. Такие можно увидеть на подъемных кранах, например. Светильники на потолке образуют непрерывную светящуюся линию, также осветительные приборы размесятся в черных декоративных конструкциях над зонами посадки-высадки пассажиров, — уточнил Кузнецов.

Кроме того, наземные павильоны будут иметь оригинальный входной портал с Г-образной аркой, которую облицуют металлическими желтыми панелями.

Кассовый зал организуют похожим образом. Так, по центру там будет находиться ряд прямоугольных колонн с отделкой металлическими панелями темного цвета. Но за счет цветового решения вестибюль сможет выглядеть более спокойным.

Станция будет построена вдоль Ленинского проспекта, на пересечении с улицами Строителей и Панферова. Общая площадь станции составит примерно 17 тысяч квадратных метров.

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