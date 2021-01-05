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Коммунальные службы столицы отремонтировали 13 пешеходных тоннелей в 2020 году
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Коммунальные службы столицы отремонтировали 13 пешеходных тоннелей в 2020 году

Анастасия Волоснова

Город
Россия, Москва, Киевская улица Карта всех событий

В 2020 году столичные коммунальные службы капитально отремонтировали 13 подземных пешеходных переходов. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы.

Все работы были проведены специалистами ГБУ «Гормост» меньше, чем за полгода. Рабочие отремонтировали 13 пешеходных тоннелей на Ленинградском, Дмитровском и Варшавском шоссе, Киевской и Беговой улицах и в других местах столицы.

В пресс-службе отметили, что в общей сложности было заменено более пяти тысяч квадратных метров облицовки стен и сходов.

— На всех объектах старую керамическую плитку заменили на гранитную облицовку, обновили лестницы, инженерное оборудование и осветительные приборы, привели в порядок служебные помещения. Также в рамках капремонта были установлены системы обогрева лестничных сходов, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Решение о ремонте было принято из-за частичных разрушений облицовки и лестничных сходов в туннелях.

Во время строительных работ переходы закрывали только наполовину, чтобы не мешать передвижению жителей столицы, отметили в ведомстве.

Из-за пандемии коронавируса были приостановлены работы в туннелях на Ленинском проспекте у гостиницы «Салют» и на Беговой улице в районе дома 28. Их ремонт был перенесен на 2021 год, добавила пресс-служба.

Читайте также: Гормост отремонтирует 15 столичных пешеходных переходов в 2021 году

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