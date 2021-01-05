Церемония прощания с Владимиром Кореневым завершилась в Москве

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

В Москве завершилась церемония прощания с народным артистом РФ Владимиром Кореневым, сообщили в пресс-службе «Электротеатра Станиславского».

Церемония проходила в театре «Электротеатре Станиславского», уточнили в пресс-службе.

Напомним, Владимир Коренев скончался 2 января на 81-м году жизни. Причиной смерти стали осложнения, вызванные коронавирусной инфекцией. Похороны актера пройдут на Введенском кладбище, уточняет РИА Новости.

СПРАВКА «ВМ»

Владимир Коренев родился в 1940 году в Севастополе. Он учился в ГИТИСе, на выпускном курсе сыграл роль в фильме «Человек-амфибия», которая прославила артиста.

Помимо этого, работал в Московском драматическом театре имени К. С. Станиславского, который сейчас носит название «Электротеатр Станиславский», и был ведущим актером труппы. На счету Владимира Коренева множество театральных работ, а также ролей в кино, среди которых «Дети Дон Кихота» и «Метод Лавровой».

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