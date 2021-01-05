Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Столичных водителей призвали быть внимательными на дорогах из-за тумана и гололеда. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры в своем Telegram-канале.

Дептранс уточнил, что в столице в течение вторника, 5 января, сохранится видимость 200–700 метров. На дорогах будет слабый гололед.

В ведомстве призвали автомобилистов быть внимательнее. Водителям посоветовали держать на дорогах дистанцию и снижать скорость.

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