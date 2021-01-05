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«Ангел, мишки и девочка-скрипачка»: выписку внучки Валерии из роддома показали на видео
Певица Валерия с сыном Артемием / Фото: instagram.com/valeriya

«Ангел, мишки и девочка-скрипачка»: выписку внучки Валерии из роддома показали на видео

Анастасия Волоснова

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В первый день нового года у сына певицы Валерии Арсения и Лианы Шульгиной родилась дочь. Мама Лианы показала в своем Instagram-аккаунте, как ее дочь выписали из роддома.

Новорожденной девочке дали имя Селин. Бабушка показала в сторис, как семья встречала новорожденную и ее маму на выходе из роддома.

В медицинский центр была вызвана скрипачка, которая организовала музыкальное сопровождение для встречи родственников. В холле роддома были развешаны розовые и белые воздушные шары, на полу разместили букеты цветов, больших плюшевых медведей. Для поздравления родственники пригласили актера, который на ходулях изображал большого ангела.

— Встречаем! Такой ангел красивый, мишки и девочка-скрипачка, — рассказала на видео бабушка Селин.

Молодые родители сфотографировались на украшенном фоне и приняли поздравления от своих родственников.

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