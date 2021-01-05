Экономист дал прогноз по доходам россиян на ближайшее будущее

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

В ближайшем будущем доходы россиян вряд ли продолжат свое падение на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» выразил профессор, заслуженный экономист РФ, доктор экономических наук, проректор РАНХиГС Андрей Марголин.

— Сейчас в России, слава богу, не приходится ждать того, что доходы будут падать еще сильнее и положение экономики продолжит усугубляться, — заявил он.

Собеседник «ВМ» уточнил, что показатели инфляции по 2021 году на данный момент входят в целевые установки и находятся в пределах нормы. При этом, отметил эксперт, регионам следует повышать свою инвестиционную привлекательность для того, чтобы увеличивать благосостояние местных жителей.

Ранее опрос показал, чего боятся россияне в 2021 году.

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