Роман Вильфанд: Прошедший 2020 год стал самым жарким в России

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Прошедший 2020 год стал рекордно теплым во всех федеральных округах Российской Федерации, исключением стал лишь Северо-Кавказский федеральный округ. Об этом во вторник, 5 января, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, 2020 год стал самым жарким в России за всю 130-летнюю историю наблюдений.

— Это удивительно, просто редчайший случай, — цитирует Вильфанда ТАСС.

Он отметил, что среднегодовая температура в Москве по итогам прошлого года оказалась на три градуса выше нормы.

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