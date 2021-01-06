Назван сокращающий продолжительность жизни продукт

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Американские исследователи выяснили, что красное мясо сокращает продолжительность жизни мужчин.

Эксперты изучили данные 43 272 представителей сильного пола, средний возраст которых составлял 53 года. Мужчины не страдали сердечно-сосудистыми заболеваниями и онкологией на момент начала эксперимента.

Ученые выяснили, что у мужчин, которые потребляют красное мясо, возрастает вероятность развития болезней сердца и сосудов. Эксперты сделали вывод, что исключение из рациона данного продукта может значительно продлить жизнь.

Специалисты порекомендовали заменить красное мясо на цельнозерновые, пишет издание Express.

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