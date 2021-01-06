Назван сокращающий продолжительность жизни продукт
Американские исследователи выяснили, что красное мясо сокращает продолжительность жизни мужчин.
Эксперты изучили данные 43 272 представителей сильного пола, средний возраст которых составлял 53 года. Мужчины не страдали сердечно-сосудистыми заболеваниями и онкологией на момент начала эксперимента.
Ученые выяснили, что у мужчин, которые потребляют красное мясо, возрастает вероятность развития болезней сердца и сосудов. Эксперты сделали вывод, что исключение из рациона данного продукта может значительно продлить жизнь.
Специалисты порекомендовали заменить красное мясо на цельнозерновые, пишет издание Express.
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