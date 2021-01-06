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Синоптики сообщили о снежной погоде в Москве 6 января
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Синоптики сообщили о снежной погоде в Москве 6 января

Юлия Курганова

Город

В среду, 6 января, столичный регион будет находиться в теплом секторе циклона. Ожидается облачная погода, будет идти снег.

Максимальная температура воздуха в Москве составит минус пять-три градуса. В Подмосковье температура восемь-три градуса мороза.

Ветер будет дуть восточный со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 755 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 80 процентов, передает портал «Метеоновости».

Синоптики отметили, что в столичном регионе, по медицинской оценке, будет индифферентная погода: слабый мороз, атмосферное давление и содержание кислорода в воздухе в пределах климатических значений. Для многих людей, как метеозависимых, так и практически здоровых, это характерная зимняя погода. Тем не менее, метеопатические реакции могут отмечаться у лиц, склонных к спастическим реакциям, гипертоников и гипотоников, с нарушениями сердечного ритма, страдающих частыми приступами мигрени и бронхиальной астмы.

Нужно соблюдать рекомендации врача, принимать лекарства, влияющие на симптомы заболевания, утро начинать с легких физических упражнений и теплого контрастного душа, вместо кофе лучше пить витаминный чай из шиповника, мяты и мелиссы и не забывать о прогулках на свежем воздухе.

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