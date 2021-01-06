Два человека пострадали при столкновении автомобилей на северо-востоке Москвы

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, МКАД, 86-й километр Карта всех событий

Легковой автомобиль врезался в неисправную «газель» на северо-востоке столицы. Об этом в среду, 6 января, сообщает Telegram-канал Департамента транспорта Москвы.

Уточняется, что инцидент произошел на 86 километре МКАД в районе пересечения с Подушкинским путепроводом.

По предварительной информации, пострадали два человека. Движение затруднено на 1,7 километра, а также перекрыты две полосы.

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