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Два человека пострадали при столкновении автомобилей на северо-востоке Москвы
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Два человека пострадали при столкновении автомобилей на северо-востоке Москвы

Юлия Ямпольская

Происшествия
Россия, Москва, МКАД, 86-й километр Карта всех событий

Легковой автомобиль врезался в неисправную «газель» на северо-востоке столицы. Об этом в среду, 6 января, сообщает Telegram-канал Департамента транспорта Москвы.

Уточняется, что инцидент произошел на 86 километре МКАД в районе пересечения с Подушкинским путепроводом.

По предварительной информации, пострадали два человека. Движение затруднено на 1,7 километра, а также перекрыты две полосы.

Читайте также: Движение по внешней стороне МКАД затруднено из-за ДТП

«Газель»МоскваДТП
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