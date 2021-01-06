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Синоптики рассказали о погоде в Москве в Рождественскую ночь
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Синоптики рассказали о погоде в Москве в Рождественскую ночь

Юлия Ямпольская

Город

В столице ожидается мороз до минус девяти градусов в Рождественскую ночь. Об этом в среду, 6 января, сообщается на сайте «Метеовести».

Уточняется, что днем в Москве столбик термометра опустится до пяти градусов. Кроме того, в столичном регионе в праздничную ночь пройдет небольшой снег. Также горожан предупредили о гололедице.

Синоптики отмечают, что в столице с конца декабря ежедневно наблюдаются оттепели.

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