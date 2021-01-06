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Расследование из-за сбоя при хранении 400 доз вакцины «Спутник V» начали в Аргентине
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Расследование из-за сбоя при хранении 400 доз вакцины «Спутник V» начали в Аргентине

Юлия Ямпольская

В мире

Непригодными для использования в Аргентине оказались 400 доз вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» из-за сбоя при хранении препарата в холодильных камерах. Об этом в среду, 6 января, сообщает газета Nacion со ссылкой на официальных лиц.

На данный момент начато расследование, в ходе которого должны выяснить, испортили ли лекарства специально. Как отметил генеральный прокурор судебного департамента муниципалитета Асуль, рассматриваются две причины сбоя в холодильниках. Одна из них является технической, другая — преднамеренное изменение настроек с целью порчи.

Кроме того, глава профсоюза рабочих муниципалитета Олаваррия Хосе Ступпия заявил, что сбой произошел из-за небрежности местных властей, которые с самого начала привезли вакцины в неприспособленную для правильного хранения больницу.

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