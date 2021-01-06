Генсек ООН: Гуманитарные потребности в мире достигли пика со времен Второй мировой войны

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Гуманитарные потребности в мире достигли высочайшего уровня со времен Второй мировой войны. Об этом в среду, 6 января, заявил на заседании Совета безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) генсек организации Антониу Гутерреш.

Он привел данные Всемирного банка о нестабильности и конфликтах. Согласно этим сведениям, каждый пятый человек на Ближнем Востоке и в Северной Африке живет в непосредственной близости от крупного конфликта. Число людей, которым грозит голод, увеличилось в два раза. Гутерреш отметил, что конфликты порождают нищету и усугубляют неустойчивость институтов.

Генсек ООН подчеркнул, что пандемия еще больше усугубила эти тенденции. По итогам прошлого года впервые за 22 года выросли масштабы крайней бедности. Как отметили во Всемирном банке, к 2030 году две трети самых бедных людей в мире будут жить в нестабильных или затронутых конфликтом государствах, сообщает РИА Новости.

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