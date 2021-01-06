Искусствовед объяснил Лозе, почему москвичи полюбили «убогий» парящий мост

Фото: «Вечерняя Москва»

Жители и гости столицы полюбили парящий мост в парке «Зарядье», поскольку он является удобной смотровой площадкой. Об этом «Вечерней Москве» заявил искусствовед, член Союза архитекторов России Михаил Миндлин. Так он прокомментировал слова музыканта Юрия Лозы, назвавшего мост «убогим сооружением».

— Мне кажется, все оценки субъективны. На мой взгляд, упомянутое строение не является прорывом в области мировой архитектуры мостостроительства. С другой стороны, ужасным его тоже назвать нельзя. На меня эта конструкция не производит какого-либо неизгладимого эмоционального воздействия. Но многим туристам, москвичам и гостям столицы сооружение нравится. Это полюбившееся место, и оно у подавляющего большинства не вызывает отторжения, — сказал Миндлин.

По словам искусствоведа, в хорошую погоду мост всегда заполнен людьми. Гуляющие смотрят «не столько на него, сколько с него», заметил Миндлин.

— Это, безусловно, элемент общего ансамбля парка «Зарядье». При очевидных плюсах и минусах парк интересен, он имеет свои ландшафтные решения. Я считаю, что обустройство парка на месте бывшей гостиницы «Россия» — правильное и разумное решение, — добавил Миндлин.

Ранее Лоза на своей станице в Facеbook обрушился с критикой на парящий мост и поразился количеству людей, посещающих это место.

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