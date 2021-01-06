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Более 25 тысяч человек задержали в Белоруссии с августа из-за протестов
Фото: https://pixabay.com

Более 25 тысяч человек задержали в Белоруссии с августа из-за протестов

Кирилл Николаев

В мире

Более 25 тысяч человек задержали в Белоруссии с 9 августа из-за участия в акциях протеста. Об этом в среду, 6 января, сообщили в правозащитном центре «Весна».

Отмечается, что общее количество задержанных граждан составило 25 326. По подсчетам волонтеров, за пять месяцев было задержано не менее 170 несовершеннолетних и минимум 295 человек пожилого возраста. При этом наибольшее количество задержанных — люди в возрасте от 19 до 40 лет, сообщает РИА Новости.

Выборы президента Белоруссии: протесты, задержания и уголовные дела

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. 14 августа Центризбирком опубликовал окончательные итоги выборов президента в республике. По данным комиссии, за действующего лидера страны Александра Лукашенко проголосовали 80,1 процента избирателей, тогда как за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую — 10,12 процента.

Электоральные мероприятия к концу дня переросли в массовые протесты, которые пришлось подавлять силой. Менее чем за неделю митингов ОМОН задержал несколько тысяч человек, из которых до настоящего времени были отпущены не все граждане. Сотни человек пострадали, в том числе и сами правоохранители. По факту нападения на милицию были заведены десятки уголовных дел.

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