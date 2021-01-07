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СМИ: Склад загорелся на юге Москвы
Фото: twitter.com/emercom_press

СМИ: Склад загорелся на юге Москвы

Юлия Курганова

Происшествия

Пожар случился на складе в районе Бирюлево Западное. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве в четверг, 7 января.

В 1:33 поступила заявка о пожаре на улице Никопольская, 4. Сотрудники МЧС, прибывшие на место происшествия, установили, что возгорание произошло в одноэтажном железобетонном здании складского типа.

Площадь пожара устанавливается, передает агентство «Москва».

Ранее сообщалось, что пожар ликвидировали в одноэтажном здании на востоке Москвы. В результате пожара погибли два человека

Читайте также: Прокуратура начала проверку по факту гибели двух человек при пожаре в Москве

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